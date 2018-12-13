Миасский машиностроительный завод задолжал за газ свыше 300 млн рублей

Задолженность образовалась в связи с несвоевременной оплатой заводу за тепловую энергию, потребленную конечными потребителями тепла. В прокуратуре считают, что предприятие не принимает достаточных мер по взысканию задолженности.

Миасский машиностроительный завод задолжал за поставленный газ свыше 300 млн рублей. Директору предприятия внесено прокурорское представление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.





