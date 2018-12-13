Миасский машиностроительный завод задолжал за газ свыше 300 млн рублей
Миасский машиностроительный завод задолжал за поставленный газ свыше 300 млн рублей. Директору предприятия внесено прокурорское представление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Объекты энергетики завода осуществляют снабжение тепловой энергией население и бюджетные организации северной части Миасса.
Задолженность образовалась в связи с несвоевременной оплатой заводу за тепловую энергию, потребленную конечными потребителями тепла. В прокуратуре считают, что предприятие не принимает достаточных мер по взысканию задолженности.
Директор завода предостережен о недопустимости нарушения прав добросовестных потребителей тепла.