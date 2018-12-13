13 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Миасский машиностроительный завод задолжал за газ свыше 300 млн рублей

Миасский машиностроительный завод задолжал за поставленный газ свыше 300 млн рублей. Директору предприятия внесено прокурорское представление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Объекты энергетики завода осуществляют снабжение тепловой энергией население и бюджетные организации северной части Миасса.

Задолженность образовалась в связи с несвоевременной оплатой заводу за тепловую энергию, потребленную конечными потребителями тепла. В прокуратуре считают, что предприятие не принимает достаточных мер по взысканию задолженности.

Директор завода предостережен о недопустимости нарушения прав добросовестных потребителей тепла.

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Миасский машиностроительный завод задолжал за газ свыше 300 млн рублей

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Теги: миасский машиностроительный завод, долг, газ, прокуратура,



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