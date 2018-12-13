В Башкирии 16-летнего подростка насмерть сбил грузовой поезд

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером на перегоне Тазларово - Тюкунь в Стерлитамакском районе. "Несмотря на примененное экстренное торможение, сопровождавшееся подачей звуковых и световых сигналов, наезда на подростка машинисту предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.

Подросток скончался на месте, он проживал в Кармаскалинском районе республики.

Проводится проверка.