Свердловские полицейские отправились на Северный Кавказ: им помогут Невада и Жаур Ласт Хатхи

Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции спецэшелоном отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, вместе с ними убыли и две служебных овчарки - Невада из ОВД Краснотурьинска и Жаур Ласт Хатхи из Серова, обученные поиску взрывчатых и наркотических веществ. В течение следующих шести месяцев уральские силовики будут оказывать коллегам практическую помощь в поддержании правопорядка и обеспечении общественной безопасности на вверенной территории. На построении перед отправкой начальник отдела профподготовки Главка Владимир Лемещук доложил руководителю управления по работе с личным составом Владимиру Тиряеву, что состав готов к выполнению боевых задач в полном объеме.

Весь отряд прошел программу спецподготовки перед дальней дорогой, оснащен необходимым форменным обмундированием и вооружением. Особое внимание командиры обратили на соблюдение строгой дисциплины в пути и по месту дислокации. По доброй традиции высказать напутственные слова в адрес стражей правопорядка прибыл представитель Екатеринбургской епархии и духовный наставник ГУ МВД области отец Владимир, который отслужил специальный молебен.