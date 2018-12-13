13 Декабря 2018
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В выходные в екатеринбургском театре эстрады сотни поэтов из разных стран представят свое творчество

16 декабря в Уральском государственном театре эстрады на поэтическом фестивале "В тысячу солнц" встретятся поэты-участники литературного конкурса "Горю Поэзии огнем". Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, для участников конкурса проведут мастер-классы, поэтические чтения и литературные состязания.

В этом году в конкурсе приняли участие около 1 тыс. 200 поэтов из 18 стран. В жюри литературного конкурса вошли такие известные культурные деятели, как крымский писатель Вячеслав Килеса, "дедушка уральского рока", композитор Александр Пантыкин, писатель-фантаст из Санкт-Петербурга Борис Долинго, основатель и лидер легендарной группы "Браво" Евгений Хавтан и другие.

В рамках фестиваля "В тысячу солнц" участники литературного конкурса поделятся своим творчеством на поэтических чтениях и сразятся в "Битве поэтов". Также для участников проведут мастер-классы, ведущими которых станут: педагог высшей категории театра "Галерка" Дмитрий Бобылев, режиссер школы театрального искусства Ирина Вачаева, Борис Долинго, художественный руководитель молодежного театра-студии "Галерка" Ольга Макутенене и Виктор Пеленягрэ.

Вечером в театре эстрады состоится церемония награждения участников, а главной наградой станет издание собственного сборника стихотворений.

Горю Поэзии Огнем, конкурс(2017)|Фото: СРМОО "Май"

Литературный конкурс "Горю Поэзии огнем" проводится с 2013 года по инициативе Свердловской региональной молодежной общественной организации "МАЙ". Участие в конкурсе принимают начинающие литераторы и поэты в возрасте от 6 до 35 лет. В прошлом году конкурс стал международным, а в 2017 и 2018 годах его поддержал Фонд президентских грантов.

Мероприятие состоится 16 декабря в 12.00.

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В выходные в екатеринбургском театре эстрады сотни поэтов из разных стран представят свое творчество

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Теги: конкурс, фестиваль, театр эстрады, поэтический конкурс,



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