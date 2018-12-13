В Челябинской области бывшего начальника почтового отделения приговорили к условному сроку за хищение

В Челябинской области бывшего начальника почтового отделения приговорили к условному сроку за хищение денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Начальник отделения почтовой связи Сыртинский похитила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства на общую сумму около 130 тыс. рублей.

Она приговорена к двум годам условно. Также с нее взыскали около 80 тыс. руб. в пользу "Почты России".