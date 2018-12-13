На Среднем Урале можно законно срубить ёлку к Новому году. Или две

Департамент лесного хозяйства Свердловской области пояснил порядок приобретения хвойных деревьев для новогодних праздников в лесничествах.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте, срубить ель или сосну своими руками можно только после личного обращения в ближайшее от места проживания лесничество.

После обязательных процедур можно заготовить лишь одно или два дерева.

"Место в лесу, где можно срубить желанное хвойное дерево, покажет сотрудник лесничества", - пояснил директор департамента Олег Сандаков.

Документом, который позволит законно транспортировать такую ель, будет договор купли-продажи.