13 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

На Среднем Урале можно законно срубить ёлку к Новому году. Или две

Департамент лесного хозяйства Свердловской области пояснил порядок приобретения хвойных деревьев для новогодних праздников в лесничествах.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте, срубить ель или сосну своими руками можно только после личного обращения в ближайшее от места проживания лесничество.

После обязательных процедур можно заготовить лишь одно или два дерева.

"Место в лесу, где можно срубить желанное хвойное дерево, покажет сотрудник лесничества", - пояснил директор департамента Олег Сандаков.

Документом, который позволит законно транспортировать такую ель, будет договор купли-продажи.

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На Среднем Урале можно законно срубить ёлку к Новому году. Или две

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Теги: Департамент лесного хозяйства, лесничество, рубка хвойных деревьев, Олег Сандаков



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