В Екатеринбурге открыли мемориальную доску капитану милиции, погибшему при задержании

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о капитане милиции Дмитрии Ширкове, погибшем при исполнении служебных обязанностей.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мероприятие состоялось на территории средней школы № 11 Верх-Исетского района, где офицер учился с 1985 по 1989 год. По данным Горелых, инициатива об установке памятной доски исходила от управления по работе с личным составом полицейского Главка, фонда поддержки ветеранов правоохранительных органов, участников боевых действий и межнациональных конфликтов, членов их семей "За Родину!" и руководства учебного заведения. В органах внутренних дел Дмитрий Ширков проходил службу с ноября 1994 года и проделал путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела УБЭП ГУВД.

"3 июня 2002 года капитан Ширков в составе следственно-оперативной группы на территории Уральского завода РТИ осуществлял проверочные мероприятия в рамках уголовного дела по факту контрабандного перемещения товаров предприятия. Подозреваемый в этом противоправном деянии оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу по стражам порядка, причинив смертельное ранение представителю МВД. Дмитрию Владимировичу было всего лишь 29 лет, у него остались вдова и сын", - рассказал Валерий Горелых.

Указом президента России за образцовое выполнение служебного долга Ширков был посмертно награжден орденом Мужества. Почтить память погибшего сотрудника пришли его родные, педагоги и учащиеся школы №11, ветераны и действующие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Матери кавалера ордена Мужества Ирине Сергеевне и вдове Наталье Федоровне были вручены букеты цветов и знак почета общественной областной организации ветеранов ОВД "Женщинам за верность и преданность".

После открытия мемориальной доски объявили минуту молчания, а затем участники митинга возложили живые цветы. Как добавил полковник Горелых, приказом МВД России капитан милиции Дмитрий Ширков навечно зачислен в списки личного состава органов внутренних дел. Его имя занесено в Книгу памяти ГУВД Свердловской области.