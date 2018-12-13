13 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Правительство Челябинской области обязали зачислить бесхозяйный скотомогильник в собственность региона

Суд обязал администрацию Аргаяшского района рассмотреть вопрос об отводе земельного участка, занятого скотомогильником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На территории Кузнецкого сельского поселения располагается бесхозяйный скотомогильник. Поскольку объект не принят в собственность региона, его обустройство в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами не проведено, что создает угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей.

Суд обязал правительство области зачислить скотомогильник в государственную собственность региона. Для этого администрация района должна утвердить схему расположения занятого им земельного участка. Однако муниципалитет не стал утверждать документацию.

Решение района было оспорено в суде. Арбитражный суд Челябинской области требования ветеринарной станции удовлетворил.

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Правительство Челябинской области обязали зачислить бесхозяйный скотомогильник в собственность региона

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Теги: скотомогильник, прокуратура, суд,



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