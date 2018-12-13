В Тюмени назначен главный следователь полиции

Главой следственного Управления УМВД России по Тюмени назначена Татьяна Спикина. Сегодня руководителя личному составу представил начальник городского управления полиции Петр Вагин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД.

Татьяна Спикина до назначения занимала пост заместителя начальника следственного управления - руководителя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Тюмени.

В органах Спикина работает с 2000 г.