13 Декабря 2018
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"Всех замучали и запутали": ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

Временный мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения (ПДД) ввела Госавтоинспекция России.

При этом временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. Об этом сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

"Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали", - сказал Митрошин.

Глава ГИБДД Михаил Черников добавил, что постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся.

Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения касательно кругового движения автомобилей и новой разметки "вафельница".

Ранее сообщалось, что вице-премьер Игорь Шувалов (теперь уже бывший) поручил приблизить Правила дорожного движения к общеевропейским стандартам. Одним из таких изменений должны стать новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Позже такую инициативу разработало МВД.

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"Всех замучали и запутали": ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

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Теги: гибдд, правила дорожного движения



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