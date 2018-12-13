На Среднем Урале за долг в 11 млн рублей арестовали больше сотни коров

В уральском городе Верхотурье за долг в 11 млн руб. арестовали крестьянское хозяйство вместе с коровами.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, его владелец набрал кредиты в различных банках и кредитных организациях на развитие хозяйства, но дело не пошло и он остался должен. Тогда в качестве обеспечительной меры в отношении имущества должника был составлен акт описи (ареста), куда вошли: сельхозтехника (трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка), а также 127 голов крупного рогатого скота вместе со зданием коровника и земельным участком под ним.

Имущество пока оставлено на хранение должнику с правом беспрепятственного пользования. Как добавили в ведомстве, также обращено взыскание на денежные средства фермера, находящиеся на его расчетных счетах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно за долги по зарплате был арестован автопарк предприятия "Уральская бумага".