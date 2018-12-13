Сургутяне попросили главу города вынести на общественные слушания проект застройки набережной Саймы

Председатели ТОСов № 9 и "Культурный" Денис Ханьжин и Ксения Кубышта обратились к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой проверить документацию на строительство многоэтажки вблизи набережной Саймы. Строительство объекта ведет компания "Сибпромстрой". По мнению авторов письма, жилой дом нарушит облик городского парка, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь в обращении идет о многоэтажном жилом доме вблизи Комсомольского проспекта, д. 9. "Считаем, что типовые дома данного застройщика обезобразят облик центрального городского парка "За Саймой", - говорится в письме.

Главы ТОСов предлагают проверить не только этот объект, но и провести общественную экспертизу всего проекта застройки набережной реки Сайма: "Жители города должны участвовать в обсуждении этого и подобных вопросов, а решения должны приниматься путём голосования. Каждый должен знать о возникшем вопросе и каждый должен иметь возможность высказать своё мнение".

Накануне.RU направило в пресс-службу администрации города запрос с просьбой прокомментировать обращение председателей ТОСов.