13 Декабря 2018
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Сургутяне попросили главу города вынести на общественные слушания проект застройки набережной Саймы

Председатели ТОСов № 9 и "Культурный" Денис Ханьжин и Ксения Кубышта обратились к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой проверить документацию на строительство многоэтажки вблизи набережной Саймы. Строительство объекта ведет компания "Сибпромстрой". По мнению авторов письма, жилой дом нарушит облик городского парка, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь в обращении идет о многоэтажном жилом доме вблизи Комсомольского проспекта, д. 9. "Считаем, что типовые дома данного застройщика обезобразят облик центрального городского парка "За Саймой", - говорится в письме.

строительство многоэтажки на берегу Саймы(2018)|Фото: vk.com/tos_9

Главы ТОСов предлагают проверить не только этот объект, но и провести общественную экспертизу всего проекта застройки набережной реки Сайма: "Жители города должны участвовать в обсуждении этого и подобных вопросов, а решения должны приниматься путём голосования. Каждый должен знать о возникшем вопросе и каждый должен иметь возможность высказать своё мнение".

Накануне.RU направило в пресс-службу администрации города запрос с просьбой прокомментировать обращение председателей ТОСов.

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Сургутяне попросили главу города вынести на общественные слушания проект застройки набережной Саймы

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Теги: Сайма, ТОС, Сургут, Вадим Шувалов



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