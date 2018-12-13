13 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Мэр Екатеринбурга об отказе повысить ему зарплату: "Забрали - не умер"

Средства, планируемые на повышение заработной платы чиновникам Екатеринбурга, направят на ремонт школ города. Об этом заявил глава города Александр Высокинский после встречи с депутатами думы областной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Те полтора миллиона рублей, которые предполагались мне на увеличение, "отрезали", - пояснил мэр журналистам. - Плюсом ["отрезали"] 356 миллионов, которые предусматривались на повышение заработной платы коллег-чиновников. Эти деньги пойдут на капитальные ремонты школ, которые мы софинансируем [с областью] из бюджета".

На вопрос, как мэр сам воспринял лишение его такого "новогоднего подарка", а также какова была реакция остальных чиновников, глава Екатеринбурга заявил следующее:

"У меня их [1.5 млн. руб.] забрали – не умер, а 356 миллионов, которые забрали у всех остальных… Ну, народ, конечно, переживает – это полторы тысячи муниципальных служащих, которые ждали. Но что поделать – есть решение партии".

По словам Высокинского, вопрос повышения оплаты труда муниципальным служащим Екатеринбурга из экономической сферы ушел в политическую.

"Будем продолжать консультации и работать с партиями, рассказывать, искать выходы", - обозначил планы мэр.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин, со своей стороны, вступился за коллег-депутатов, которым народ также "приписал" резкое увеличение доходов после обсуждавшейся индексации.

"Я поражаюсь, откуда [журналисты] взяли 25 окладов [в качестве поощрения за хорошую работу], - удивился спикер. - Зарплаты депутатов не существует, у нас только председатель и заместитель председателя думы ее получают, остальные работают на непостоянной основе. Какие там 25 окладов?!"

Планируется, что индексация заработной платы муниципальным служащим столицы Среднего Урала с 1 января 2019 года будет на уровне инфляции – 4,5%. Окончательное решение депутаты думы примут на своем последнем в этом году заседании 25 декабря.

Напомним, что решение властей Екатеринбурга повысить зарплату мэру и и другим чиновникам вызвало возмущение федерального руководства партии "Единая Россия". Так, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что подобные решения "выходят за рамки морального понимания". После чего член Высшего совета "ЕР", губернатор Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как, по его словам, "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области".

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Мэр Екатеринбурга об отказе повысить ему зарплату: "Забрали - не умер"

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Теги: дума Екатеринбурга, повышение зарплаты, Александр Высокинский, Игорь Володин



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