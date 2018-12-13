13 Декабря 2018
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Экономика В России

Росстат улучшил оценку роста ВВП России

Росстат улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года в годовом выражении до 1,5% с 1,3%.

Таким образом, статистическая служба улучшила предварительную оценку роста российской экономики. Объем ВВП России за третий квартал составил в текущих ценах 27,007 трлн рублей.

Как говорят в ведомстве, при этом за январь-сентябрь ВВП вырос к январю-сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74,093 трлн руб.

Также Росстат привел данные по инфляции. Потребительские цены в России за период с 4 по 10 декабря 2018 года выросли на 0,2%. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд после двух недель на уровне 0,1%. С начала года инфляция в РФ набрала 3,7%, сообщает ТАСС.

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Росстат улучшил оценку роста ВВП России

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Теги: Росстат, ВВП России, экономика



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