Росстат улучшил оценку роста ВВП России

Росстат улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года в годовом выражении до 1,5% с 1,3%.

Таким образом, статистическая служба улучшила предварительную оценку роста российской экономики. Объем ВВП России за третий квартал составил в текущих ценах 27,007 трлн рублей.

Как говорят в ведомстве, при этом за январь-сентябрь ВВП вырос к январю-сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74,093 трлн руб.

Также Росстат привел данные по инфляции. Потребительские цены в России за период с 4 по 10 декабря 2018 года выросли на 0,2%. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд после двух недель на уровне 0,1%. С начала года инфляция в РФ набрала 3,7%, сообщает ТАСС.