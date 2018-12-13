Специалисты "Росконтроля" нашли в сливочном масле кишечную палочку

В "Росконтроле" определили лучшее сливочное масло.

Согласно исследованию, в рамках которого проверили 37 брендов по 46 показателям безопасности и качества, продукция шести торговых марок названа качественной, 14 брендов - с замечаниями, а 17 марок специалисты поместили в черный список.

У не прошедшего проверку масла выявлено использование потенциально опасных для здоровья человека ингредиентов - свиного и говяжьего жира. В продукции брендов "Кубанский молочник" и "То самое масло" специалисты нашли кишечную палочку, что говорит о фекальном загрязнении.