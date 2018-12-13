Требование помиловать Сенцова: СПЧ вновь занимается пиаром вместо обсуждения реальных проблем?

Член СПЧ кинорежиссёр Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить режиссёра Олега Сенцова, обвиняемого в терроризме. "Президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, не дожидаясь подвижек с украинской стороны", – сообщает ТАСС. Интересно, что правозащитники не выразили коллективного протеста в знак несогласия с арестом своего коллеги Льва Пономарёва.

Публицист Максим Шевченко, сам ранее входивший в состав СПЧ, в беседе с Накануне.RU отметил, что многие члены СПЧ работают по своим целям и задачам, Сенцов - "это тема европейская, международная" и, чтобы "светиться в Европе", там где находятся партнёры, для коммуникации с которыми и служит часть СПЧ, надо постоянно говорить про Сенцова, но не говорить про Льва Пономарёва, не про Расула Кудаева, не про пыточное содержание других заключённых, не про убитых журналистов.

"Сенцов – это тема понятная, как пинг-понг, уже тысяча человек на этом Сенцове сидит, это пиар. Конечно, хотелось бы, чтобы все были на свободе, чтобы Сенцов был на свободе, чтобы политзаключённые, сидящие в украинских тюрьмах, были на свободе, но мне странно, что СПЧ не занимается реальными проблемами в стране, а постоянно лезет в публичные пиар-темы какие-то", - отметил он.

По мнению Максима Шевченко, "в знак протеста против ареста Льва Пономарёва надо было устроить обструкцию на этой встрече, заявить публичный протест, встать, уйти, например".

"В таком случае совет уважала бы вся страна. Однако итоге заседание свелось к обсуждению успехов в деле правозащиты", - добавил он.