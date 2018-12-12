12 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России

Уральская модель София Никитчук стала помощником депутата Госдумы

Фотомодель из Екатеринбурга, обладательница титулов "Мисс Екатеринбург 2014" и "Мисс Россия 2015" София Никитчук сообщила, что стала помощником депутата Госдумы РФ.

"В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила свое первое удостоверение", - написала она в своем профиле в Instagram.

Имя депутата, с которым она будет работать, Никитчук не назвала.

В феврале уральская красавица сообщила о вступлении в команду Владимира Путина - Putin Team.

Общественное движение в поддержку президента создал в прошлом году хоккеист Александр Овечкин. С тех пор к нему присоединяются многие известные спортсмены, певцы и деятели культуры.

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Уральская модель София Никитчук стала помощником депутата Госдумы

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Теги: София Никитчук, Госдума



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