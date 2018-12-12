ФРГ выступит за продление антироссийских санкций

Германия выступит за продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не приемлем фактически использования Азовского моря одной Россией", - заявила канцлер, выступая в Бундестаге. Ее слова приводит партия ХДС в Twitter.

В ноябре Меркель заявила, что ФРГ будет выступать за продление антироссийских санкций, связав это с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей. Об этом канцлер сообщила в Киеве.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко ожидает "азовских санкций" против России за задержание у Керченского пролива украинских кораблей-нарушителей.