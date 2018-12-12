12 Декабря 2018
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Закладчики наркотиков из Первоуральска осуждены в Тюмени

В Тюмени осуждены трое жителей Первоуральска за попытку сбыта более 1,4 кг наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Молодые люди в возрасте 21 года и 23 лет признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд назначил двум подсудимым по 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Третий участник получил 9 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, 13 октября молодые люди на машине приехали в Тюмень. Они собирались продать наркотики весом 1 кг. Закладку "продавцы" решили сделать в районе набережной, однако были задержаны сотрудниками ППС.

"При досмотре 21-летний первоуралец на вопрос, что находится в его сумке, ответил, что мертвая птица. Странный ответ навел полицейских на мысль на запрещенный предмет. Была вызвана следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в сумке были наркотики", - рассказали в прокуратуре.

15 октября в Первоуральске был проведен обыск в гараже 21-летнего обвиняемого, изъято еще свыше 430 граммов наркотических средств.

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Закладчики наркотиков из Первоуральска осуждены в Тюмени

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Теги: наркотики, тюмень, первоуральск



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