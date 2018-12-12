В Госдуму внесен проект о запрете "фейковых новостей"

В Госдуму внесены поправки в закон "О СМИ", запрещающие распространение недостоверной общественно значимой информации под видом настоящих новостей. за публикацию фейковых новостей журналистам будет грозить ответственность, передает корреспондент Накануне.RU.

Распространение такой информации в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях предлагается признавать злоупотреблением свободой массовой информации, говорится в проекте. Речь идет о недостоверных новостях, которые "создают угрозу тяжких последствий".

Параллельно внесен пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Санкции за распространение недостоверной информации для журналистов - штраф в 3-5 тыс., для СМИ - от 400 тыс. руб. до миллиона.