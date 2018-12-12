Курган ждет транспортный коллапс из-за перекрытия моста на ЖБИ

Курган в часы-пик встанет в одной большой пробке в районе перекрестка проспектов Голикова и Машиностроителей, а также на улице Бурова-Петрова, об этом автолюбители пишут в социальных сетях.

Причиной для народных волнений стало частичное закрытие моста на ЖБИ - сейчас из четырех полос функционируют только две. Две крайние полосы закрыли, нельзя передвигаться по мосту и пешеходам. Это решение было принято из-за аварийного состояния перекрытий моста - их срочно нужно менять, иначе часть конструкции может обвалиться под тяжестью транспорта.

"Это решение принято для обеспечения безопасности из-за высокого износа конструкций", - сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

В ближайшее время планируется капитальный ремонт этого моста - на реализацию могут потратить до 1,5 млрд рублей. Средства поступят из федеральной казны.

Стоит отметить, что мост на ЖБИ - одна из трех дорог, которые соединяют микрорайоны Заозерный, Рябково и некоторые другие с центром города. По утрам и вечерам, даже когда мост работал в полную силу, то есть на все 4 полосы, на Голикова копилась масштабная пробка. Автолюбители уверяют, что сейчас весь поток транспорта отправится через Байкальский рынок и улицу Бурова-Петрова.