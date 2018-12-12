12 Декабря 2018
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Разгонять митинги Росгвардия будет на миасских "Уралах" по 13 млн рублей за штуку

На сайте "госзакупок" опубликован заказ Росгвардии для миасского автомобильного завода "Урал" на производство и поставку спецтехники общей стоимостью 196,7 млн руб. За эти деньги в 2018-2019 гг. "Урал" должен поставить 15 автомобилей для разгона незаконных демонстраций и шествий стоимостью каждый около 13 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Среди представленных образцов техники на сайте автомобильного завода, включая технику с приставкой "спец", указанных в госзакупке образцов нет. Очевидно, что ТТХ и документация находятся под грифом как минимум "для служебного пользования". Примерно с 2015 г. из открытых источников было известно о модификации "Урал 4320 ВВ", где последние буквы, видимо, означают "внутренние войска". Тогда журналисты называли массу разработанной в Миассе машины – 18 тонн и приводили слова офицера, который заявлял, что из-за "больших габаритов и ограниченного сектора обстрела автомобиль вряд ли будет использоваться в боевой обстановке", то есть в войсках.

Зато для разгона несанкционированных властями акций протеста машина подходит идеально. Броневая защита корпуса позволяет выдерживать подрыв 2 кг в тротиловом эквиваленте, выстрел из снайперской винтовки Драгунова, конструкция автомобиля предусматривает бойницы, из которых бойцы могут вести огонь с боков, а также из двух верхних отсеков. Экипаж (вместимость) – до 18 человек.

Урал-4320ВВ на выставке Интерполитех 2013(2018)|Фото: wikipedia.org

"Урал 4320 ВВ" развивает скорость до 90 км в час, запас хода – до 1100 км.

Ранее мы рассказывали, что структуры олигарха Олега Дерипаски, возможно, начали подыскивать покупателя на миасский автозавод "Урал", который входит в группу "ГАЗ" того же бизнесмена.

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Разгонять митинги Росгвардия будет на миасских "Уралах" по 13 млн рублей за штуку

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Теги: Росгвардия, АЗ Урал, Группа ГАЗ, Олег Дерипаска



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