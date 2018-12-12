12 Декабря 2018
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Жительница Тарко-Сале, истязавшая собственного сына, отделалась "условкой"

Жительница Тарко-Сале, истязавшая своего шестилетнего сына, получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также она должна будет выплатить штраф в сумме 60 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ЯНАО.

Женщина является матерью двоих детей. С февраля по август 2018 года она причиняла психические и физические страдания своему сыну.

Во время предварительного следствия были собраны характеристики от соседей. Выяснилось, что 38-летняя жительница Тарко-Сале, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и ранее была неоднократно судима. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних поставила семью на профилактический учет, как неблагополучную. Женщину обязали пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Ситуация в семье по-прежнему находится под контролем органов профилактики и следственного отдела.

Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также в истязании, путем систематического нанесения побоев.

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Жительница Тарко-Сале, истязавшая собственного сына, отделалась "условкой"

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Теги: истязание, Тарко-Сале, мать, сын, суд



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Ранее 27.09.2018 08:50 Мск Жительница Тарко-Сале подозревается в истязании шестилетнего ребенка

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