Жительница Тарко-Сале, истязавшая собственного сына, отделалась "условкой"

Жительница Тарко-Сале, истязавшая своего шестилетнего сына, получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также она должна будет выплатить штраф в сумме 60 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ЯНАО.

Женщина является матерью двоих детей. С февраля по август 2018 года она причиняла психические и физические страдания своему сыну.

Во время предварительного следствия были собраны характеристики от соседей. Выяснилось, что 38-летняя жительница Тарко-Сале, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и ранее была неоднократно судима. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних поставила семью на профилактический учет, как неблагополучную. Женщину обязали пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Ситуация в семье по-прежнему находится под контролем органов профилактики и следственного отдела.

Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также в истязании, путем систематического нанесения побоев.