12 Декабря 2018
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Общество В России

Чиновника Ространснадзора уволили после того, как его жена купила 66 автомобилей

Сотрудника Ространснадзора отправили в отставку после того, как прокуроры обнаружили у его жены 66 автомобилей, об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка в интервью "Коммерсанту".

Этот факт был установлен в ходе прокурорской проверки, при этом доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок, рассказал Чайка.

В прошлом году генпрокурор оценил ущерб от коррупционных преступлений в России за три года - он составил 148 млрд рублей. При этом Чайка напомнил, что с начала 2018 года вступит в силу "законодательная новелла" - публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В Генпрокуратуре выразили мнение, что опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов.

Ранее в надзорном ведомстве выяснили, как выглядит портрет среднего коррупционера. Взяточники в большинстве своем активны, коммуникабельны, эмоционально устойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке.

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Чиновника Ространснадзора уволили после того, как его жена купила 66 автомобилей

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Теги: ространснадзор, автомобили, юрий чайка



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