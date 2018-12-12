Чиновника Ространснадзора уволили после того, как его жена купила 66 автомобилей

Сотрудника Ространснадзора отправили в отставку после того, как прокуроры обнаружили у его жены 66 автомобилей, об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка в интервью "Коммерсанту".

Этот факт был установлен в ходе прокурорской проверки, при этом доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок, рассказал Чайка.

В прошлом году генпрокурор оценил ущерб от коррупционных преступлений в России за три года - он составил 148 млрд рублей. При этом Чайка напомнил, что с начала 2018 года вступит в силу "законодательная новелла" - публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В Генпрокуратуре выразили мнение, что опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов.

Ранее в надзорном ведомстве выяснили, как выглядит портрет среднего коррупционера. Взяточники в большинстве своем активны, коммуникабельны, эмоционально устойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке.