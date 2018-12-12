На Среднем Урале конфликт между соседями по гаражному боксу закончился поножовщиной

В уральском городе Реж за убийство задержан 59-летний мужчина. Своей жертве он приходился соседом по гаражному боксу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 11 декабря оба находились на территории гаражно-строительного кооператива по улице Бажова. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один из мужчин вооружился ножом и причинил им своему оппоненту смертельные ранения. Вскоре злоумышленник был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. По нему проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертиза, допрашиваются свидетели. Решается вопрос о предъявлении уральцу обвинения и заключении его под стражу.

Фото с места происшествия