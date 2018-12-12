12 Декабря 2018
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Политика В России

Путин предложил оказывать ветеранам ежегодно единовременную матпомощь

Владимир Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь.

Об этом президент заявил на заседании Российского организационного комитета "Победа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Путин напомнил, что ранее такая поддержка оказывалась только к юбилейным датам.

Отдельно глава государства подчеркнул , что власти на местах "обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке".

В мае президент подписал указ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Координация деятельности федеральных, региональных и местных исполнительных органов власти в этом направлении возложена на оргкомитет "Победа".

В указе поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

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Путин предложил оказывать ветеранам ежегодно единовременную матпомощь

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Теги: владимир путин, ветераны, материальная помощь



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