12 Декабря 2018
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Ледовый городок рядом с Уралвагонзаводом украсят герои сказок Пушкина

Темой ледового городка у нижнетагильского Дворца культуры им. Окунева в Дзержинском районе станут сказки Александра Пушкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Саму ёлку украсят более 70 тыс. светодиодов. На праздничном панно будут транслироваться надписи и рисунки.

новогодняя ёлка в Дзержинском районе Нижнего Тагила(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Вокруг ели расположатся ледяные фигуры белочки с золотыми орешками, дядьки Черномора и другие герои сказок Пушкина. Кроме того, появится и фигура Деда Мороза изо льда, а для детей построят две горки высотой 1,5 и 3 метра.

Еще одно новшество - бесплатный и общедоступный каток. В скором времени площадку очистят от лишнего снега и зальют. Прокат будет действовать рядом со стадионом "Спутник".

Праздничное открытие намечено на 24 декабря.

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Ледовый городок рядом с Уралвагонзаводом украсят герои сказок Пушкина

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Теги: Уралвагонзавод, ледовый городок, Вагонка



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