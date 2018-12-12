Ледовый городок рядом с Уралвагонзаводом украсят герои сказок Пушкина
Темой ледового городка у нижнетагильского Дворца культуры им. Окунева в Дзержинском районе станут сказки Александра Пушкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода".
Саму ёлку украсят более 70 тыс. светодиодов. На праздничном панно будут транслироваться надписи и рисунки.
Вокруг ели расположатся ледяные фигуры белочки с золотыми орешками, дядьки Черномора и другие герои сказок Пушкина. Кроме того, появится и фигура Деда Мороза изо льда, а для детей построят две горки высотой 1,5 и 3 метра.
Еще одно новшество - бесплатный и общедоступный каток. В скором времени площадку очистят от лишнего снега и зальют. Прокат будет действовать рядом со стадионом "Спутник".
Праздничное открытие намечено на 24 декабря.