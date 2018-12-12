На Южном Урале могут упразднить три памятника природы

В Челябинской области пор итогам комплексного экологического обследования могут упразднить три памятника природы. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Памятник природы Геологический разрез древнейших известняков. Усть-Катав, деревня Шубино был образован в 1981 году для сохранения выходов древнейших горных пород в естественном состоянии. Однако в настоящий момент морфообразующий склон разреза засыпан обрушившимся грунтом, имеются следы активной добычи камня для хозяйственных целей. Растительный и животный мир обеднен, а редкие виды растений и животных из красной книги не обнаружены.

Памятник Могильная скала был образован в 1987 году для сохранения в естественном состоянии скальных обнажений древнейших протерозойских органогенных известняков, а также сообществ растений и животных, обитающих на его территории. Однако экологическое обследование показало, что высота скалы лишь в отдельных местах превышает 8 м.

В ходе экологического обследования памятника природы Реликтовый ельник не было обнаружено высокобонитетных еловых насаждений естественного происхождения в возрасте 100–140 лет.

Комитет ЗСО по экологии и природопользованию предложил минэкологии создать в Нязепетровском районе лесопарковый зеленый пояс и провести комплексное экологическое обследование долины реки Юрюзань, по берегам которой разрозненно располагаются восемь памятников природы, на предмет создания памятника природы, их объединяющего.

"Комитет обратил внимание министерства экологии области на усиление государственного экологического надзора за охраной памятников природы. Также ведомтсву необходимо принять схему особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2035 года", - рассказал председатель комитета Константин Струков.