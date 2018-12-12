Звезда "Реальных пацанов" предостерегла начинающих актеров от ловушек "агентов"-мошенников

Актриса Зоя Бербер (31), известная широкому зрителю по роли Леры в сериале "Реальные пацаны", рассказала своим подписчикам в Instagram о попытках мошенников выманить у начинающих артистов деньги за кастинги, которые, увы, никогда не состоятся.

Девушка рассказала, как к ней в магазине подошел продавец и попросил профессионального совета по поводу участия в "платных кастингах". Это очень удивило Зою, поскольку в профессиональном мире кино денег за участие в кастинге не берут.

"Аркадий, уже прощаясь, спросил: " КАК МНЕ В КИНО ПОПАСТЬ? КОМУ ДЕНЬГИ ПЛАТИТЬ?" ...В МОЕЙ ГОЛОВЕ СЛУЧИЛСЯ, Т. С., "СТОП". ОТВЕЧАЮ, ЧТО ВОПРОС НЕ ПОНИМАЮ, МОЖЕТ ОН ПРО АГЕНСТВА ИЛИ АГЕНТА?! А ОН: "ВОТ В ИНТЕРНЕТЕ, В СОЦСЕТЯХ ТАМ... КОРОЧЕ, ПОЛНО ГРУПП И ПРИГЛАШЕНИЙ..И т.д..." И НЕТ, ДРУЗЬЯ, НЕ НА КАСТИНГИ, НЕ НА КУРСЫ АКТЕРСКИЕ или МАСТЕР-КЛАССЫ РАЗОВЫЕ, УВЫ( (!!!) ПРИГЛАШЕНИЕ ЭТО (например тому же Аркадию), ЧТОБ ОН ДЕНЕГ ДАЛ, А ОНИ СДЕЛАЮТ ТАК, ЧТО МООООЖЕТ БЫТЬ ЕГО ПОЗОВУТ НА ЭТОТ КАСТИНГ(!!!) Они не агенства! (я их в интернетике, теперь то, тоже нашла) Чаще всего это какая-нибудь Фига Дуливна, которая поможет "нуждающимся" в масовку попасть. ТОЛЬКО ВЫ ЕЙ ЗАПЛАТИТЕ!!! ЭТО ЧТО ЗА WTF?!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).