Психически больной курганец зашел в банк и сообщил, что в его руках находится бомба

В Кургане перед судом предстанет местный житель, который заминировал отделение Сбербанка во 2-ом микрорайоне Заозерного.

Инцидент произошел в мае этого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленник зашел в отделение кредитной организации и сказал сотрудникам, что в помещении заложена бомба. При этом он показывал сверток, который держал в руках.

Позже выяснилось, что мужчина психически нездоров и на момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер своих действий.