12 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Психически больной курганец зашел в банк и сообщил, что в его руках находится бомба

В Кургане перед судом предстанет местный житель, который заминировал отделение Сбербанка во 2-ом микрорайоне Заозерного.

Инцидент произошел в мае этого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленник зашел в отделение кредитной организации и сказал сотрудникам, что в помещении заложена бомба. При этом он показывал сверток, который держал в руках.

Позже выяснилось, что мужчина психически нездоров и на момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер своих действий.

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Психически больной курганец зашел в банк и сообщил, что в его руках находится бомба

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Теги: Сбербанк, Заозерный, Курган, психбольной, взрыв, бомба, суд, прокуратура



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