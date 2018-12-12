В Челябинске 21 год тюрьмы получил наркоман, который зарезал людей на улице

В Челябинске осудили мужчину, который в сентябре этого года жестоко расправился с двумя прохожими.

Инцидент произошел возле одного из домов на ЧТЗ - 46-летний пьяный злоумышленник ножом зарезал двух человек, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе следствия удалось установить, что обвиняемый вырастил на своей даче 2 кг конопли для личного употребления.

Мужчине дали 21 год заключения в колонии строгого режима, также с него взыскали 5 млн рублей морального вреда.