Антон Кобяков предложил сделать Челябинскую область экспериментальным регионом по квотированию выбросов

Советник президента РФ Антон Кобяков предложил определить Челябинскую область в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом он заявил на заседании организационного комитета по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росконгресса.

Участники заседания обсудили подготовку инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий. В частности, ведется строительство конгресс-холла "Таганай-2020", реконструкция аэропортового комплекса, строительство гостиниц и дорожной инфраструктуры.

Как доложил губернатор Борис Дубровский, работы ведутся в графике.

"Там, где возможно, работаем на опережение", — подчеркнул он.

Также в ходе подготовки города необходимо улучшить экологическую ситуацию. Запланирован ряд мероприятий: рекультивация городской свалки, управление качеством атмосферного воздуха, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

"Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух", — заявил Антон Кобяков.