Антон Кобяков предложил сделать Челябинскую область экспериментальным регионом по квотированию выбросов

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Антон Кобяков предложил сделать Челябинскую область экспериментальным регионом по квотированию выбросов

Советник президента РФ Антон Кобяков предложил определить Челябинскую область в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом он заявил на заседании организационного комитета по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росконгресса.

Участники заседания обсудили подготовку инфраструктуры Челябинска к проведению крупных международных мероприятий. В частности, ведется строительство конгресс-холла "Таганай-2020", реконструкция аэропортового комплекса, строительство гостиниц и дорожной инфраструктуры.

Как доложил губернатор Борис Дубровский, работы ведутся в графике.

"Там, где возможно, работаем на опережение", — подчеркнул он.

Также в ходе подготовки города необходимо улучшить экологическую ситуацию. Запланирован ряд мероприятий: рекультивация городской свалки, управление качеством атмосферного воздуха, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

"Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух", — заявил Антон Кобяков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Антон Кобяков предложил сделать Челябинскую область экспериментальным регионом по квотированию выбросов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Кобяов, ШОС, БРИКС, выбросы,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1184

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети