В Екатеринбурге полицейские торжественно вручили паспорта России уроженцам Украины и Казахстана

На площадке музейно-ветеранского комплекса ГУ МВД по Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов людям, получившим долгожданное гражданство России. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, обладателями главного документа стали шесть уроженцев Украины и Казахстана.

Церемонию провела начальник подразделения по вопросам миграции полковник полиции Ольга Петрова в рамках акции "Мы - граждане России". Она отметила, что данное мероприятие посвящено 25-летию Конституции Российской Федерации.

"Наша работа построена на том, чтобы повысить престиж нашей Родины. Превратить приобретение гражданства в одно из самых значимых событий каждого человека, особенно прибывающего на свою историческую родину", - сказала Ольга Петрова.

Для участников мероприятия прозвучал гимн России, после чего обладатели нового гражданства принесли присягу гражданина РФ и получили документ.

Новоиспеченных россиян искренне поздравил со знаменательным событием заместитель председателя общественного совета при территориальном ГУ МВД Анатолий Тарасов.

"Мне, как почетному гражданину Свердловской области, очень приятно, что вы получаете паспорт в одном из лучших регионов Российской Федерации. Желаю всем вам удачи, здоровья, детишек нарожать, чтобы было побольше россиян", - заявил он.

По словам Виталия Бойко из Казахстана, для его семьи Свердловская область является исторической родиной, так как их родственники когда-то жили на этой территории.

После торжественной церемонии представители культурного центра главка, а также ансамбль "Офицерское трио" исполнили для гостей несколько популярных музыкальных композиций про МВД и Екатеринбург, и организовали познавательную экскурсию по музею свердловской полиции.