12 Декабря 2018
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В Екатеринбурге полицейские торжественно вручили паспорта России уроженцам Украины и Казахстана

На площадке музейно-ветеранского комплекса ГУ МВД по Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов людям, получившим долгожданное гражданство России. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, обладателями главного документа стали шесть уроженцев Украины и Казахстана.

Церемонию провела начальник подразделения по вопросам миграции полковник полиции Ольга Петрова в рамках акции "Мы - граждане России". Она отметила, что данное мероприятие посвящено 25-летию Конституции Российской Федерации.

"Наша работа построена на том, чтобы повысить престиж нашей Родины. Превратить приобретение гражданства в одно из самых значимых событий каждого человека, особенно прибывающего на свою историческую родину", - сказала Ольга Петрова.

Для участников мероприятия прозвучал гимн России, после чего обладатели нового гражданства принесли присягу гражданина РФ и получили документ.

полицейские, МВД(2018)|Фото: Н.В. Горелых

полицейские, МВД, вручение паспортов(2018)|Фото: Н.В. Горелых

Новоиспеченных россиян искренне поздравил со знаменательным событием заместитель председателя общественного совета при территориальном ГУ МВД Анатолий Тарасов.

"Мне, как почетному гражданину Свердловской области, очень приятно, что вы получаете паспорт в одном из лучших регионов Российской Федерации. Желаю всем вам удачи, здоровья, детишек нарожать, чтобы было побольше россиян", - заявил он.

По словам Виталия Бойко из Казахстана, для его семьи Свердловская область является исторической родиной, так как их родственники когда-то жили на этой территории.

После торжественной церемонии представители культурного центра главка, а также ансамбль "Офицерское трио" исполнили для гостей несколько популярных музыкальных композиций про МВД и Екатеринбург, и организовали познавательную экскурсию по музею свердловской полиции.

полицейские, МВД, музыканты(2018)|Фото: Н.В. Горелых

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В Екатеринбурге полицейские торжественно вручили паспорта России уроженцам Украины и Казахстана

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Теги: паспорт, гражданство, торжественная церемония, Валерий Горелых, МВД



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