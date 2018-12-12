12 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале суд взыскал с семьи депутата свыше 755 тысяч рублей неподтвержденного дохода

Челябинский областной суд признал законным требование прокурора о взыскании с депутата Снежинского городского округа и его супруги в доход государства свыше 755 тыс. рублей неподтвержденного дохода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В собственности у супруги депутата с апреля по октябрь 2015 года была однокомнатная квартира в Екатеринбурге стоимостью свыше 3,4 млн рублей. Квартира была приобретенная по договору купли-продажи женой парламентария. Однако суммарный доход за три года не превышает стоимость квартиры на сумму свыше 755 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор обратился в суд.

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На Южном Урале суд взыскал с семьи депутата свыше 755 тысяч рублей неподтвержденного дохода

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Теги: депутат, суд, прокуратура, неподтвержденный доход,



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