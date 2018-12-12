Тюменские "управляшки" лишаются лицензии за формальности, а не за реальные нарушения

В Тюменской области в 2018 году своих лицензий лишились 64 управляющих компании. Как передает корреспондент Накануне.RU, такую статистику озвучила начальник Государственной жилищной инспекции по Тюменской области Лариса Боровицкая.

Примечательно, что 48 из них были лишены права заниматься своей деятельностью по решению суда. Однако причин лишения лицензий оказалось всего две и те достаточно формальные. Так, часть организаций вовремя не сменили тождественные наименования (с июля 2018 года одинаковые названия стали вне закона), а другая часть попросту не имела на своем балансе домов.

При этом за реальные грубые нарушения лишения лицензий не зафиксировано. Напомним, на это ранее сетовали и городские депутаты, которые потребовали очистить рынок от сотен недобросовестных "управляшек". Проблема заключается в том, что законодательство не позволяет строго карать компании даже за сотни жалоб и систематических нарушений, если они успевают устранить проблему в течение 12 месяцев.