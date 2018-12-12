Стало известно, почему "Петров" и "Боширов" решили поехать в Солсбери

Группа Serebro напоследок решила хайпануть (продюсер Максим Фадеев объявил о роспуске нынешнего состава коллектива в 2019 году). Девушки выпустили видео на песню "Пятница" с модным битом, рэпом, матом и актуальными персонажами. Так, в кафе, где участницы группы едят картошку фри, рядом с ними сидят похожие на "Петрова" и "Боширова" мужчины, выбирающие направление для отпуска. В какой-то момент солистка группы Ольга Серябкина произносит "соус бери", обращаясь к своей коллеге, а похожий на "Боширова" мужчина, услышав данные слова, произносит созвучное этой фразе "Солсбери" во время поиска в сети. Таким образом, "Серебро" намекает на причину появления в британском городе российских "бизнесменов".

Творение своих подопечных уже прокомментировал продюсер. В Instagram Максим Фадеев пишет: "Девчонки из SEREBRO решили похулиганить в своём новом клипе "Пятница". Приеду из Франции – накажу".

В марте этого года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслжб, однако весомых доказательств не представило. Зато были опубликованы кадры с двумя мужчинами, находившимися в день отравления в Солсбери. В Великобритании их назвали исполнителями покушения. Позже похожие на них мужчины, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что просто проводили в провинциальной Англии отпуск.