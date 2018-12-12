12 Декабря 2018
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В Екатеринбурге инспектора ДПС приговорили к 3 годам колонии за взятку от пьяного водителя

Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил бывшего инспектора ДПС ГИБДД Екатеринбурга Александра Халиулина к 3 годам колонии за получение взятки от пьяного водителя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

Следствием и судом установлено, что 26 июня 2018 года подсудимый, находясь у одного из домов по улице Малышева в Екатеринбурге, получил в качестве взятки 40 тыс. руб. от одного автомобилиста за не привлечение его к административной ответственности.

По информации регионального СКР, водитель договорился о передаче денег через некоторое время, а сам, тем временем, сообщил о произошедшем в службу собственной безопасности областного главка полиции. Таким образом, подсудимый был задержан во время передачи денег.

"Нечистый на руку представитель ГИБДД Екатеринбурга был уволен с позором из системы МВД вскоре после изобличения", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выявили его и задержали сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены восемь непосредственных руководителей осуждённого.

Валерий Горелых также добавил, что всего в текущем году силами гарнизона полиции были уволены из системы МВД по отрицательным мотивам более 100 должностных лиц за различные нарушения закона.

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В Екатеринбурге инспектора ДПС приговорили к 3 годам колонии за взятку от пьяного водителя

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Теги: инспектор ДПС, Валерий Горелых, взятка, водитель



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