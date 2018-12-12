На Южном Урале поисковому отряду подарили два современных металлоискателя

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев подарил поисковому отряду "Заря" Яраткуловской средней школы два современных металлоискателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

С этой просьбой к председателю ЗСО Владимиру Мякушу обратился руководитель поисковиков Азат Халилов.

"Для того, чтобы в следующем году вы смогли найти еще больше воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, мы дарим вам два новых металлоискателя. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний солдат, – эти слова произнес великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Они стали девизом всех поисковых отрядов России", - отметил Киселев.

Отметим, что поисковый отряд "Заря" был образован в 2001 году. Отряд участвовал в поисковых экспедициях в Ленинградской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Сейчас старшеклассники готовятся к слетам и экспедициям. новое оборудование поможет им сделать больше открытий и привезти в музей школы новые экспонаты.