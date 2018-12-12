12 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На Южном Урале поисковому отряду подарили два современных металлоискателя

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев подарил поисковому отряду "Заря" Яраткуловской средней школы два современных металлоискателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

С этой просьбой к председателю ЗСО Владимиру Мякушу обратился руководитель поисковиков Азат Халилов.

"Для того, чтобы в следующем году вы смогли найти еще больше воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, мы дарим вам два новых металлоискателя. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний солдат, – эти слова произнес великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Они стали девизом всех поисковых отрядов России", - отметил Киселев.

Отметим, что поисковый отряд "Заря" был образован в 2001 году. Отряд участвовал в поисковых экспедициях в Ленинградской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Сейчас старшеклассники готовятся к слетам и экспедициям. новое оборудование поможет им сделать больше открытий и привезти в музей школы новые экспонаты.

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На Южном Урале поисковому отряду подарили два современных металлоискателя

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Теги: поисковый отряд, экспедиция, оборудование, ЗСО,



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