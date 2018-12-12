12 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Заболеваемость растет: в школах Свердловской области закрыли на карантин 69 классов из-за пневмонии и ОРВИ

На Среднем Урале растет заболеваемость пневмонией и ОРВИ среди детей. На карантин закрыты 46 классов и 104 группы детских садов из-за ОРЗ, а также 23 класса и 25 групп детсадов – из-за пневмонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, за прошедшую неделю с 3 по 9 декабря в области зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 5%. Конкретно в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13 тыс. таких случаев, что находится на уровне эпидпорога и выше уровня прошлой недели на 4%.

Кроме того, за указанный период в регионе также зарегистрировано 840 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", что ниже уровня прошлой недели на 10%, но выше на 25,6% среднемноголетнего уровня.

"Более половины заболевших (55,4%) составляет взрослое население, максимальный уровень заболеваемости по-прежнему зарегистрирован среди организованных детей до 2х лет. Отмечается увеличение доли детей школьного возраста в структуре заболеваемости до 25,0%", - отметили в Роспотребнадзоре.

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Заболеваемость растет: в школах Свердловской области закрыли на карантин 69 классов из-за пневмонии и ОРВИ

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Теги: ОРВИ, пневмония, карантин, школьники, заболеваемость



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