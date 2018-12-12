12 Декабря 2018
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в 2000 году

Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева, который подозревается в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.

Как уточнила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, его зовут Шамиль Казбулатов. Задержание проходило совместно с УФСБ по Ставрополью. Следствие будет просить об аресте подозреваемого.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

В конце ноября СКР сообщал о задержании двоих боевиков.

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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в 2000 году

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Теги: банда басаева, десантники, нападение



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