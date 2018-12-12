12 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

Моор готовится провести свою первую большую предновогоднюю пресс-конференцию 

Губернатор Тюменской области Александр Моор определился с датой проведения большой итоговой пресс-конференции по итогам 2018 года. Она пройдет 24 декабря.

Правда, как пояснили в пресс-службе главы региона, точное время и место общения с журналистами пока неизвестно и будет уточнено позже.

Также журналистов попросили по возможности заранее озвучить любые свои вопросы, чтобы губернатор смог как следует подготовиться.

Отметим, что ранее Александр Моор в качестве губернатора уже один раз встречался с журналистами сразу после победы на выборах в сентябре этого года, а 10 декабря он в прямом эфире отвечал на вопросы жителей региона через социальную сеть "Одноклассники", набрав 200 тыс. просмотров.

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Моор готовится провести свою первую большую предновогоднюю пресс-конференцию 

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Теги: александр моор, пресс-конференция, новый год



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