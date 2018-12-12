12 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Владимир Мякуш поздравил южноуральцев с Днем Конституции

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш поздравил южноуральцев с Днем Конституции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

12 декабря в России отмечается государственный праздник – День Конституции России. Основной закон государства был принят 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

"Конституция - основополагающий закон для государства, всего общества, каждого из нас. С помощью Конституции реализуются главные права и свободы, профессиональные и творческие возможности, а также стремления жить в экономически сильном государстве, где уважается личность человека и создаются необходимые условия для ее развития", - отметил Владимир Мякуш.

Спикер областного парламента уверен, что, опираясь на конституционные нормы и положения, можно и дальше решать задачи социально-экономического развития страны и региона, рационально использовать производственный, природный и человеческий потенциал Челябинской области.

"Желаю всем южноуральцам здоровья, мира, благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях", - подчеркнул он.

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Владимир Мякуш поздравил южноуральцев с Днем Конституции

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Теги: Владимир Мякуш, конституция,



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