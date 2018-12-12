12 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале пассажирская "маршрутка" попала в ДТП: была угроза взрыва

В Горноуральском городском округе произошло ДТП с участием "маршрутки".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось утром 12 декабря на трассе "Нижний Тагил - Серов": столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и такси "ГАЗель", ехавшее по маршруту "Малая Лая - Нижний Тагил". В результате произошла разгерметизация газовых баллонов в "ГАЗели": для предотвращения взрыва и пожара прибывшие специалисты произвели охлаждение баллонов.

ДТП на автодороге Нижний Тагил - Серов(2018)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пассажиры "маршрутки" до отправки их к месту назначения попутным транспортом были размещены в пожарном автомобиле. Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП затруднений в движении транспорта нет.

В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и три единицы техники. Все обстоятельства аварии сейчас выясняет Госавтоинспекция.

ДТП на автодороге Нижний Тагил - Серов(2018)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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На Среднем Урале пассажирская "маршрутка" попала в ДТП: была угроза взрыва

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Теги: маршрутка, ДТП, Средний Урал



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