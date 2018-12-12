На Южном Урале вводят карантин по бешенству среди животных

На Южном Урале продолжают находить животных с бешенством - за прошлую неделю в Чесменском районе зарегистрирован один случай.

Всего же за этот год на территории региона выявлено 44 случая бешенства диких животных, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора.

В прошлом году показатель за аналогичный период составлял 22 случая. Отсюда можно сделать вывод, что количество случаев Заболеваемости бешенством в Челябинской области увеличилось в два раза.