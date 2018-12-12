В Якутии пассажирский "Боинг" при взлете задел хвостом ВПП

В якутском аэропорту Нерюнгри произошел инцидент с пассажирским самолетом.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточной транспортной прокуратуре, все случилось 11 декабря около 7 утра по московскому времени: самолет "Боинг-737" авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс "Нерюнгри – Красноярск", при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. В этот момент на борту находились 103 пассажира.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Сейчас транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в ноябре сообщалось, что авиакомпания "Якутия" удерживает лидерство по числу задержанных рейсов. Такую статистику привели в Росавиации.