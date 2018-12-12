Среди зауральцев ищут тех, кто хочет попасть в детский дом

В Курганской области разыскиваются добровольцы, которые захотят отправиться в детские дома в рамках проекта "Крутой выходной".

Волонтерский проект подразумевает несколько выездов во все детские дома Зауралья, где добровольцы проведут с детьми различные занятия, мастер-классы и практикумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Добровольцем в этом проекте может стать абсолютно любой зауралец, желающий скрасить серые будни детдомовцев. Достаточно оставить заявку на сайте добровольцыроссии.рф, после чего участника пригласят на собеседование с организаторами проекта.

Всю необходимую информацию об участии в проекте можно узнать, позвонив по номеру телефона 8 (3522) 45-93-20.