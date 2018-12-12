12 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге местному жителю дали год "строгача" за фиктивную прописку 28 иностранцев

Житель Екатеринбурга приговорен к реальному лишению свободы за фиктивную прописку 28 иностранцев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина свою вину признал, а свои действия аргументировал тяжелым материальным положением.

По данным следствия, он признан виновным в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УПК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

"Являясь гражданином РФ и имея регистрацию в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Сортировка Железнодорожного района, предоставил через МФЦ в компетентные органы соответствующие документы, осуществив фиктивную постановку на учет 28 граждан ближнего зарубежья по месту пребывания в жилом помещении. Он также понимал, что никто из этих людей не будет проживать по данному адресу и осуществлять трудовую деятельность. За каждого мигранта он получал 100 руб.", - добавили в ведомстве.

Мировой судья назначил уральцу наказание в виде лишения свободы на срок 1,4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

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В Екатеринбурге местному жителю дали год "строгача" за фиктивную прописку 28 иностранцев

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Теги: екатеринбург, фиктивная прописка, мигранты, прокуратура



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