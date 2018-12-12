Зауральцы смогут по телефону анонимно проконсультироваться у врача-нарколога

Жители Зауралья смогут анонимно получать консультации по телефону, беседуя с врачом-наркологом - такая возможность появится у граждан уже в начале 2019 года.

Такое решение было принято на семинаре по вопросам профилактики алкогольной зависимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

Главный нарколог области Павел Подорванов отметил, что нужно организовать совместную наркологическую службу и службу медпрофилактики в зауральских больницах.

Сотрудники новообразованной структуры будут выявлять алкоголиков и направлять их на консультацию к наркологу.