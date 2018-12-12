12 Декабря 2018
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Не расплатились за пиар? ВГТРК судится с тюменскими мостостроителями

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к компании "Мостострой-12". Судя по документам суда, обанкротившаяся компания, контролируемая бизнесменом Александром Забарским, не расплатилась с журналистами за оказанные услуги, передает корреспондент Накануне.RU.
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Иск подан в середине ноября, учитывая небольшую сумму требований - 50 тыс. руб. - суд рассматривает его в порядке упрощенного производства. Арбитраж предложил сторонам урегулировать вопрос мирно, однако до сегодняшнего дня ни ВГТРК, ни "Мостострой-12" не уведомили суд о снятии претензий.

"Мостострой-12", напомним, находится в процессе ликвидации, компания признана банкротом. Помимо долгов перед кредиторами контрагентами, "Мостострой-12" задолжал зарплату своим сотрудникам. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, на текущий момент работники строительной компании не получили 7,6 млн руб.

Напомним, "Мостострой-12" был первым подрядчиком строительства моста через реку Надым в ЯНАО, заказчиком выступило дочернее общество "Корпорации развития" "Уралстройтехнологии". Позднее "КР" отказалась от услуг "Мостостроя-12": в ходе экспертизы выяснилось, что компания провела работы не в полном объеме, и использовала некачественные строительные материалы. Однако тюменским мостостроителям удалось выиграть суд (по некоторым данным, не без помощи экс-руководителя "КР" Сергея Новицкого), по решению которого корпорация и "Уралстройтехнологии" должны выплатить порядка 2 млрд руб. Как сообщало Накануне.RU, этот долг был продан нескольким компаниям, которые обратились в суд с требованием банкротства "Корпорации развития".

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Не расплатились за пиар? ВГТРК судится с тюменскими мостостроителями

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Теги: Мостострой-12, ВГТРК, арбитражный суд, Корпорация развития, Забарский



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