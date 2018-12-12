Отец-алиментщик из Зауралья спрятался от судебных приставов в диване

Мужчина, который задолжал своей дочери по алиментам крупную сумму, не ходил в отдел судебных приставов. Более того, он вообще скрывался от них.

С женой гражданин развелся и жил с другой женщиной в Белозерском районе, которая воспитывала пятерых детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Приставы не раз приезжали и спрашивали у новой подруги о местонахождении должника. Однако женщина говорила, что не знает где находится ее возлюбленный. В один из очередных визитов судебные приставы увидели, что в комнате необычным образом загнут край ковра возле дивана. Оказалось, что мужчина залез в диван и прятался там от сотрудников УФССП.

Сейчас должник помимо алиментов должен будет заплатить и административный штраф.